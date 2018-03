Terremoto atinge região de Los Angeles Um terremoto foi sentido em Los Angeles na terça-feira, balançando prédios altos da região, no que foi descrito por bombeiros como um grande evento sísmico. Não havia informações imediatas de danos graves ou feridos. O epicentro do tremor foi em Chino Hills, a cerca de 48 quilômetros ao leste de Los Angeles. Testemunhas disseram ter sentido o abalo na região de Orange County e no sul até San Diego. O aeroporto de Los Angeles informou que não há atrasos nos vôos nem danos causados pelo terremoto. O Serviço Geológico dos Estados Unidos disse que o tremor tinha magnitude 5,8.