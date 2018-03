Terremoto de 5,6 graus atinge baía de San Francisco

Um terremoto de 5,6 graus na escala Richter atingiu nesta terça-feira, 30, a baía de San Francisco. Segundo as primeiras estimativas da polícia, não houve vítimas nem danos materiais graves. O Instituto Geológico dos Estados Unidos informou que o tremor aconteceu pouco depois das 20 horas (1 hora de quarta-feira, em Brasília). O epicentro se localizou cerca de 14 quilômetros a norte de San José. Em San Francisco, a cerca de 75 quilômetros de San José, o terremoto foi sentido durante um minuto. As paredes e janelas das casas tremeram. O tremor também foi sentido em lugares mais distantes, como Sacramento, capital do estado da Califórnia, a 185 quilômetros do epicentro.