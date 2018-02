Terremoto de 6,0 graus atinge a Califórnia

Um terremoto de 6,0 de magnitude sacudiu a área da Baía de San Francisco, nos Estados Unidos, na manhã deste domingo, ferindo seriamente duas pessoas, danificando prédios históricos, causando incêndios em algumas casas e falta de energia na região de Napa Valley.

O maior terremoto na região em 25 anos tirou muitos residentes da cama quando ocorreu às 3:20 da manhã, horário local, centrado a 10 quilômetros ao sul da cidade de Napa.

Duas pessoas ficaram gravemente feridas no terremoto, disse o oficial de informação pública para Napa, Barry Martin. Ele disse que não tinha detalhes sobre os ferimentos.

Não houve relatos de mortes, disse Martin.

Os bombeiros ainda tentavam apagar incêndios de casas móveis, disse ele.

A maioria dos danos ficou centrada em torno de Napa, uma região produtora de vinhos.

Construções de alvenaria não reforçada no centro de Napa, incluindo o tribunal histórico e a biblioteca sofreram grandes danos, disseram autoridades da cidade.

"Tudo estava tremendo, as lâmpadas penduradas balançando para frente e para trás", disse Omar Lopez, 24, funcionário da noite em uma pensão em Santa Helena, a 15 minutos de Napa.

Os US Geological Survey (USGS) disse que o epicentro do terremoto foi a oito quilômetros a noroeste da cidade de American Canyon, no extremo norte da baía.

O terremoto foi o maior a atingir a área da baía de San Francisco desde o terremoto de Loma Prieto em 1989.

(Por Jim Christie)