Terremoto de magnitude 6,2 atinge costa oeste do Canadá

SYDNEY - Um terremoto com magnitude 6,2 atingiu a costa da província de British Columbia, no oeste do Canadá, afirmou o Serviço Geológico dos EUA (USGS). Foi o segundo terremoto potente em dois dias na região.

O tremor, com uma profundidade de cerca de 10 quilômetros, teve seu centro a 245 quilômetros a sudoeste de Prince Rupert, em British Columbia, e ocorreu por volta das 22h29 do horário local, na segunda-feira (0h49 desta terça em Brasília), disse o USGS.

Não se esperava que o terremoto gerasse um tsunami, informou o Centro de Alerta de Tsunami do Alasca, em um comunicado.

Um alerta de tsunami foi emitido para o Havaí após um terremoto de magnitude 7,7 abalar a costa de British Columbia no sábado.

O alerta foi cancelado na manhã de domingo após ondas menores do que o previsto em um grupo de ilhas dos EUA no Pacífico, sem causar grandes danos.