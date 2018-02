Terremoto em montanha atinge o sul da Califórnia

Sensores inicialmente registraram três temores em rápida sucessão, com magnitude de pelo menos 5,1, mas os técnicos depois avaliaram que houve um só terremoto - com um tremor preliminar, um tremor principal 16 segundos depois, e um secundário após menos de um minuto.

O terremoto aconteceu logo antes das 10h (hora local), 35 quilômetros ao sul do balneário de Palm Springs, com foco cerca de 12 a 14 quilômetros abaixo dos montes San Jacinto, uma serra de granito que se ergue sobre o deserto do sul californiano, em cima de uma falha geológica ativa.

Os geólogos observaram cerca de cem tremores secundários de baixíssima intensidade.

(Por Steve Gorman)