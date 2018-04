Tesouro dos EUA congela ativos de quatro sírios O Tesouro dos Estados Unidos congelou os ativos de quatro sírios nesta quinta-feira, dizendo que eles facilitaram a passagem de recursos, armas e terroristas pela Síria até a Al Qaeda no Iraque. "Desde a queda do regime de Saddam Hussein, a Síria se tornou um ponto de passagem para todos os terroristas estrangeiros da Al Qaeda que vão para o Iraque", disse Stuart Levey, subsecretário para terrorismo e inteligência financeira, em nota. Os quatro sírios seriam membros da rede Abu Ghadiyah, disse o Departamento do Tesouro norte-americano.