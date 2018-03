Tesouro dos EUA nomeia executivo do JPMorgan para cargo graduado O Tesouro dos Estados Unidos informou nesta segunda-feira que contratou um alto executivo do banco de investimentos JPMorgan Chase como novo vice-secretário assistente de assuntos internacionais para o Hemisfério Ocidental. O Tesouro disse que Brian O'Neill, diretor-gerente e vice-chairman do JPMorgan, vai substituir Nancy Lee, que tirou uma licença de 11 meses para atuar no Centro de Desenvolvimento Global para trabalhar com modelos de integração regional. O'Neill entrou para o Chase Manhattan Bank em 1997 e passou sua carreira trabalhando junto a governos, instituições financeiras e clientes corporativos em toda a América Latina, assim como no Canadá. Ele trabalhou no Brasil, Chile e Argentina nos anos 1980 e passou por posições graduadas sobre a América Latina nos anos 1990 em Nova York, tornando-se o chairman do JPMorgan do Canadá e América Latina em 2001. Ele assumiu sua mais recente posição em 2005. (Por David Lawder)