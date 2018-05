Teto do estádio Metrodome cai após nevasca nos EUA

Vista interna do estádio após nevasca de mais de 50 centímetros em Minnesota. Foto: AP

MINNEAPOLIS, EUA - O teto do estádio Minneapolis Metrodome, onde joga o time de futebol americano Minnesota Vikings, desabou depois de uma forte nevasca neste domingo. Bill Lester, diretor executivo da Metropolitan Sports Facilities Comission, que opera o estádio, disse que os danos estão sendo avaliados e que a agência irá emitir uma declaração após a avaliação. Ele afirmou que ainda não tem detalhes sobre o ocorrido.

Minneapolis e outras cidades da região foram afetadas pela tempestade. A nevasca atingiu a marca de 50 centímetros de neve em algumas áreas.

Estudantes encaram o frio no campus da universidade de Minnesota. Foto: AP

O jogo da liga entre os Vikings e o New York Gians já foi adiado para segunda-feira, 13. Ainda não se sabe o que vai acontecer com o restante do calendário do campeonato.