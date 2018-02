Tiroteio deixa 5 mortos em Seattle

SEATTLE, EUA - Cinco pessoas foram mortas a tiros em um complexo de apartamentos em um subúrbio de Seattle na noite de domingo, 21, incluindo um homem baleado pela polícia, informou a mídia local.

Respondendo a um chamado registrado às 21h30 sobre disparos de tiros, a polícia encontrou dois homens feridos em um estacionamento do complexo Pinewood Apartments, na cidade de Federal Way, disse a porta-voz da polícia Cathy Schrock à TV KOMO, de Seattle.

Quando os policiais se aproximaram, um dos homens feridos atingidos puxou uma arma, disse o porta-voz da polícia de Federal Way, e vários oficiais abriram fogo, matando-o.

O segundo homem ferido morreu no local. A polícia também descobriu outras três pessoas que haviam sido mortas a tiros, incluindo um homem encontrado em outra parte do estacionamento, um homem achado em um apartamento e uma mulher encontrada em um outro apartamento no mesmo prédio, segundo a TV.

Schrock disse que os homens aparentemente envolveram-se em um tiroteio, mas não estava claro o que motivou os disparos.

(Reportagem de Barbara Goldberg)