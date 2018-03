Tiroteio deixa 6 mortos em fábrica nos EUA Um operário de uma indústria de plásticos no Estado norte-americano do Kentucky matou a tiros, nesta quarta-feira, cinco pessoas dentro da empresa, feriu outras seis e depois cometeu suicídio, disse a polícia. A imprensa local informou que a violência começou com uma briga entre o trabalhador, de 25 anos, e um supervisor, que está entre os mortos. O Departamento de Polícia da cidade de Henderson, no Kentucky, disse que o homem entrou na fábrica da Atlantis Plastics e começou a disparar, usando uma pistola. Ele não foi identificado na hora e morreu por um ferimento que ele mesmo provocou. O atirador e uma de suas vítimas morreram dentro da fábrica. A morte das outras quatro pessoas foi declarada depois de sua remoção para hospitais e uma sexta vítima está em condições estável em um hospital da cidade de Evansville, no Estado de Indiana, disse a polícia. A Atlantis tem várias indústrias nos EUA e produz plástico moldado na unidade de Henderson. Segundo um órgão da imprensa local, a maioria das vítimas parece ter sido atingida aleatoriamente e os corpos foram encontrados em várias partes da fábrica. (Reportagem de Michael Conlon)