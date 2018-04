Tiroteio em campus dos EUA deixa 3 mortos Três mulheres foram mortas nesta sexta-feira no campus de uma faculdade da Louisiana, entre as quais uma que teria sido a responsável por disparar contra as outras duas, afirmou a polícia da região. Os policiais encontraram os corpos das três estudantes de enfermagem em uma sala de aula do segundo andar da Faculdade Técnica Louisiana, na capital do Estado, Baton Rouge. "Ao que tudo indica, uma das mortas foi a responsável pelos disparos e atirou contra as outras duas mulheres dentro da sala de aula antes de se matar", afirmou o sargento Don Kelly, da polícia de Baton Rouge, a repórteres no local. Nenhum outro estudante envolveu-se na ação ou ficou ferido, acrescentou Kelly. (Por Anna Driver)