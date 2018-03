Tiroteio em igreja dos EUA deixa um morto e vários feridos

Um homem armado invadiu neste domingo, 27, uma igreja em Knoxville (Tennessee, EUA) durante uma celebração religiosa causando a morte de uma pessoa e deixando pelo menos outras seis feridas, informaram as autoridades. Em declarações à emissora "WBIR", um vereador da cidade de Knoxville, Joe Hultquist, disse que o homem entrou na igreja e abriu fogo contra os fiéis. Um deles morreu e cinco dos feridos estavam em "condiçãocrítica". "Hoje Knoxville sofreu uma tragédia. Nossas orações e pensamentos estão com as vítimas, suas famílias e com a comunidade da igreja", declarou em comunicado Bill Haslam, prefeito da cidade. A emissora "WBIR" comentou em seu site que, segundo uma das testemunhas, três dos fiéis da Igreja Unitária Universal do Vale do Tennessee conseguiram conter o agressor, que já estava sob custódia policial. Segundo a emissora, seis pessoas foram levadas para um centro médico da Universidade do Tennessee com ferimentos de bala, enquanto uma sétima sofreu lesões em um tornozelo. A Polícia informou que o suspeito, não identificado, foi detido poucos minutos depois de receber a primeira ligação de alerta. O incidente, que aconteceu na parte ocidental da cidade, aconteceu durante uma celebração regular da igreja e no momento em que um grupo de crianças realizava uma apresentação de um musical. Um homem de cabelos longos e loiros, de cerca de 40 anos, entrou na igreja e começou a atirar de forma aleatória, relataram algumas testemunhas. Muitos fiéis se refugiaram em uma igreja próxima, enquanto as autoridades isolavam o local no qual aconteceu o tiroteio e interrogaram várias testemunhas.