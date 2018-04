Tiroteio fere 2 no museu do Holocausto em Washington

Pelo menos duas pessoas ficaram feridas nesta quarta-feira, 10, em um tiroteio no interior do Museu do Holocausto, em Washington, segundo afirmaram autoridades. Oficiais do Corpo de Bombeiros afirmaram que uma terceira pessoa foi ferida por estilhaços de vidro, mas não precisou ser hospitalizada. Segundo a imprensa local, o atirador seria James Wenneker von Brunn, um idoso de 88 anos vinculado a um movimento supremacista branco.

A porta-voz da polícia Traci Hughes disse que uma pessoa entrou no museu às 12h52 (13h52 de Brasília) e disparou com uma espingarda contra um segurança com um rifle. O oficial David Schlosser confirmou que houve a troca de tiros entre o suspeito e outros guardas no local e que um segurança e o atirador foram encaminhados ao hospital universitário George Washington. Segundo o prefeito de Washington, Adrian Fenty, o atirador está em estado crítico e o guarda em estado grave. A polícia afirmou que o homem aparentemente agiu sozinho. O carro de Von Brunn foi encontrado nas imediações.

Pessoas entrevistadas pelas emissoras de TV americanas que estavam no local no momento dos disparos contam ter ouvido gritos, visto sangue espalhado pelo chão e vidro quebrado. A polícia cercou o local, situado a três quadras da Casa Branca. O Museu do Holocausto normalmente conta com forte serviço de segurança, com guardas situados tanto dentro como fora da instituição. Ao entrar no museu, o visitante tem de passar por um detector de metais.

O porta-voz da Casa Branca, Robert Gibbs, afirmou que o governo está acompanhando as informações sobre o incidente. Segundo ele, o presidente Barack Obama estaria entristecido pelo acontecido e preocupado com o segurança ferido.

O museu abrigaria um evento que contaria com a presença do procurador geral dos EUA, Eric Holder. O museu fica no National Mall, região que abriga museus e célebres cartões postais de Washington, como o Monumento de Washington. Cerca de 1,7 milhão de turistas visitam a região anualmente.

Quem é o atirador?

James Wenneker von Brunn nasceu supostamente em 1920, vive em Maryland, e teria sido capitão da Marinha dos EUA durante a 2.ª Guerra. Em seguida, teria trabalhado em uma agência de publicidade, e integrado grupos neonazistas. Ele se autodenomina artista em um site na web.

Escreveu livros ultrarracistas, entre eles Matem Os Melhores Gentios, no qual nega o Holocausto e denuncia um complô contra brancos envolvendo o Banco Central dos EUA (FED), os Illuminati, Sigmund Freud e Karl Marx.

Nos anos 80, trabalhou para uma editora neonazista dos EUA e teve contato com os principais líderes racistas do país.

Foi condenado em 1981 a 6 anos e meio de prisão por motivos ainda não esclarecidos. Segundo ele, "um negro era o juiz; judeus e negros, os promotores; e a sentença foi dada por um judeu".

