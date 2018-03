Tiroteiro em Minnesota, nos EUA, deixa criança morta e duas mulheres feridas

A polícia em Oakdale, em Minnesota, disse que o homem, cujo nome não foi imediatamente divulgado, atirou duas rajadas de uma arma em veículos que passavam antes de ser preso na segunda-feira, logo após os disparos.

O homem parecia ser um "atirador aleatório" agindo sozinho, disse a oficial da polícia de Oakdale na terça-feira. "Nós acreditamos que com a sua prisão não há ameaça real para a segurança pública nesse momento".

O menino e uma mulher foram encontrados pela polícia no estacionamento de um supermercado e a segunda milher foi encontrada próxima, com um tiro na mão, de acordo com a poícia. Ao menos dois veículos foram atingidos pelos tiros.

(Reportagem de David Bailey em Minneapolis e Tom Brown em Miami)