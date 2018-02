Tornado danifica centro comercial nos Estados Unidos

Um tornado causado pelos ventos que varreram o sudeste dos Estados Unidos nesta quinta-feira danificou um centro comercial e rompeu cabos de alta tensão no nordeste de Mississippi, enquanto as autoridades alertam para tempestades em Alabama. Veja também: Tornados deixam 200 feridos e rastro de destruição nos EUA Não há informações de feridos. As autoridades de Mississippi disseram ter recebido informações de árvores derrubadas e escombros acumulados nas ruas, além dos danos ao centro comercial Tupelo, a cerca de 256 quilômetros ao nordeste de Jackson. Vários condados no nordeste de Mississippi e partes de Alabama seguem a advertência e alertam para o perigo de tornados desde a tarde desta quinta-feira. O escritório do xerife disse que observou-se de longe um possível tornado, mas os meteorologistas ainda não confirmam a informação. O Departamento do Transporte de Mississippi disse que vários edifícios em um centro de escritórios de Tupelo ficaram avariados. As autoridades acrescentam que a energia elétrica foi cortada. Os meteorologistas afirmaram que os fortes ventos poderiam provocar rompimentos nas costas, mas a principal ameaça são o granizo, as tempestades e os possíveis tornados. Calcula-se que a tormenta que estará sob Alabama e grande parte do leste do Estado tem 30% de possibilidade de chuva. O sistema de baixa pressão passou por Oklahoma um dia antes, anunciaram os meteorologistas. Especialistas no local avaliam os danos nesta quinta para determinar se houve tornados durante as intensas tempestades que cruzaram o Estado, derrubando árvores e deixando milhares de pessoas sem eletricidade.