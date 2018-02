Tornado deixa um morto e vários feridos nos Estados Unidos

JACKSON, EUA - Uma pessoa foi morta e outras ficaram feridas nesta quinta-feira, depois que um tornado causou danos em edifícios e falta de energia em Kemper County, no Estado norte-americano do Mississippi, disse um funcionário de gerenciamento de emergência.

"Há uma morte registrada em Kemper County, vários feridos e danos a edifícios. Não sei se são residências ou empresas neste momento", afirmou o porta-voz da agência de gerenciamento de emergência, Greg Flynn.

Em Noxubee County, Mississippi, o tornado destruiu trailers e desenraizou árvores, de acordo com um funcionário do departamento do xerife de Noxubee County.