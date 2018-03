Associated Press,

Um grande tornado em Orchard, no Estado americano de Iowa, foi fotografado por uma moradora da cidade nesta sexta-feira, 13. Ela disse que tirou a foto do lado de fora de sua casa, quando o ciclone se aproximou do chão. Logo em seguida, ele voltou ao céu, informou a moradora. Apesar de ter arrancando árvores e prejudicado plantações, o tornado não deixou vítimas. Foto: AP