Tornado mata 8 em Oklahoma Um tornado matou oito pessoas ao atingir uma pequena cidade de Oklahoma (centro dos EUA), disse uma autoridade local na quarta-feira. Três tornados atingiram o Estado na noite de terça-feira. O pior deles abriu um rasgo de quase um quilômetro em Lone Grove, a meio caminho entre Oklahoma City e Dallas (Texas), segundo Michelann Ooten, do Departamento de Gerenciamento de Emergências de Oklahoma. "Oito vítimas fatais foram confirmadas ... e 14 feridos", disse ela à Reuters. A imprensa local informou que pode haver até 15 mortos. Segundo Ooten, as operações de resgate seriam retomadas ao amanhecer. Os outros dois tornados provocaram danos, mas sem deixar mortos nem feridos graves, de acordo com ela. No censo de 2000, Lone Grove tinha 4.631 habitantes. (Reportagem de Mohammad Zargham)