Tornado mata ao menos 3 em Oklahoma

Pelo menos três pessoas morreram na terça-feira, 10, quando um enorme tornado atingiu um pequeno povoado do sul do estado de Oklahoma, nos Estados Unidos, informaram as autoridades. O Departamento de Gestão de Emergência de Oklahoma disse que entre 20 e 50 pessoas ficaram feridas quando o tornado arrasou o povoado de Lone Grove, que tem pouco mais de 4.500 habitantes. Segundo a Polícia, os danos são enormes em toda a área, que se encontra cerca de 160 quilômetros ao sul da capital e maior cidade do estado, Oklahoma City. Tornados também afetaram o vizinho estado do Texas e a zona central de Oklahoma City, porém com destruição menor.