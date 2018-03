Tornado mata pelo menos 4 em campo de escoteiros nos EUA

Pelo menos quatro pessoas morreram e outras 48 ficaram feridas após a passagem de um tornado por um acampamento de escoteiros em uma zona do oeste do Estado de Iowa (Estados Unidos), disseram fontes oficiais. Após chuvas, rio Mississippi deve ter maior cheia em 15 anos Previsão de mais chuvas ameaça centro-oeste dos EUA Uma porta-voz do Departamento de Segurança Nacional da cidade de Des Moines disse que o tornado arrasou o acampamento ao anoitecer, e que grupos de busca e resgate já foram enviados ao local do acampamento, no condado de Harrison. No campo havia cerca de 93 jovens com idades entre 13 e 18 anos, que assistiam a um curso de treinamento em liderança, além de 25 pessoas encarregadas de seu atendimento. Fontes do Centro de Previsão de Tempestades em Des Moines indicaram que o tornado faz parte de uma cadeia de tempestades que se abateu sobre Kansas, Nebraska, Iowa e Minnesota. Eles assinalaram ainda que as tempestades foram acompanhadas por pedras de granizo do tamanho de bolas de beisebol. Nos últimos dias, Iowa foi atingido por intensas chuvas e inundações que levaram o governador Chet Culver a declarar zona de desastre em 54 dos 99 condados do Estado. Culver previu que os danos causados pelas tempestades podem chegar a "centenas de milhões de dólares". "Neste momento, há nove rios do estado que transbordaram e outros que estão em níveis recorde ou os superaram", acrescentou.