Tornado mata pelo menos oito no sul de Oklahoma

OKLAHOMA CITY, Oklahoma - Um grande e violento tornado arrasou um pequeno povoado do sul do Estado de Oklahoma no fim da noite de terça-feira, 10, matando pelo menos oito pessoas. O tempo ruim ainda provocou danos e corte de eletricidade na região metropolitana de Oklahoma City e no oeste de Texas. Michelann Ooten, porta-voz do Departamento de Emergências, afirmou que outras 14 pessoas foram feridas gravemente quando o tornado destruiu a localidade de Lone Grove, que tem pouco mais de 4.600 mil residentes. Segundo Chester Agan, diretor de emergências do condado de Carter, o fenômeno destruiu as estruturas de todo o povoado e que equipes de resgate ainda buscam vítimas entre os escombros. Tornados também atingiram o vizinho Estado do Texas e a zona central de Oklahoma City, mas, nesses locais, os danos foram menores e três pessoas foram feridas sem gravidade. Seis casas foram destruídas em Edmond, e vários comércios registradas danos nas duas cidades. A companhia Oklahoma Gas and Electric afirmou que cerca de 8.900 clientes ficaram sem energia elétrica, 3.500 deles em Lone Grove, segundo informações no site da empresa. Menos de mil casas na região de Oklahoma City estavam sem fornecimento e 18 postes de eletricidade foram derrubados.