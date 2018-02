Tornado no Colorado faz uma vítima e deixa 13 feridos

Um tornado atingiu vários povoados no norte do Colorado, destelhando casas, virando tratores e matando pelo menos uma pessoa, além de deixar outras 13 feridas. Ventos de aproximadamente 80 quilômetros por hora atingiram a região norte de Denver. Chuvas de granizo caíram sobre a cidade de Windson, que foi aparentemente a mais danificada. Veja também: Tornado descarrila trem nos Estados Unidos As chuvas e ventos fortes avançaram rumo ao noroeste e passaram por Platteville, Milliken, Greeley e Windsor, disse o National Weather Service. Imagens de televisão mostravam casas e prédios destelhados. A cidade agrícola de Windson, com cerca de 16 mil habitantes, foi a mais afetada pelo tornado. Um trem descarrilou e era possível identificar muita madeira estilhaçada e metais destroçados em estradas e pátios. Quase 130 crianças foram salvas em Windsor após a passagem da tempestade. "Minha casa desapareceu", declarou Pete Ambrose, um guarda do parque do condado de Weld, perto de Greeley. "Perdi meu cachorro, meus gatos, perdi tudo". A estrada interestadual 25, a principal via de norte a sul permanece fechada. Aproximadamente 60 mil pessoas ficaram sem eletricidade na área, segundo a companhia Xcel.