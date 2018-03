Tornados atingem EUA e matam 4 escoteiros Um tornado atingiu um acampamento de escoteiros em Iowa, nos Estados Unidos, e derrubou uma cabana onde vários deles abrigavam-se, matando quatro adolescentes e ferindo dezenas de outros. Cerca de 100 escoteiros tentaram se proteger dentro de abrigos no Rancho Little Sioux Scout quando o tornado atingiu a área, depois do entardecer de quarta-feira, um dos mais de 30 fenômenos do tipo surgidos no Meio-Oeste norte-americano durante a noite. "Não fomos avisados de absolutamente nada", afirmou o líder de escoteiros Thomas White, na manhã de quinta-feira. Segundo White, os escoteiros observavam as nuvens e uma tempestade de raios quando viram um funil formar-se no céu. Depois disso, começaram a correr. Uma cabana onde os escoteiros tentaram se abrigar ficou no caminho do tornado. White disse em entrevistas concedidas a canais de TV que foi nessa cabana que alguns adolescentes morreram. "Ele chegou e todas as portas abriram-se. Eu ouvi um estrondo", afirmou Rob Logsdon, 15. "As paredes, a varanda e o teto sumiram. Fui atingido nas costas por uma mesa." Os garotos mortos no acampamento foram identificados como sendo dois meninos de 13 anos de idade e um de 14 provenientes de Omaha, Nebraska, e um de 13 anos de idade vindo de Eagle Grove, Iowa. Ao menos dois alertas para tornado foram divulgados em Little Sioux antes de a tempestade formar-se, na quarta-feira à noite. VENTOS FORTES Lloyd Roitstein, um líder de escoteiros, afirmou que os abrigos não tinham sido construídos para aguentar a força dos ventos de um tornado. Ele disse que os escoteiros sabiam que o tempo viraria e tentaram se preparar. Mas o tornado chegou rápido demais. Autoridades afirmaram que 94 adolescentes e 24 adultos estavam no local para uma semana de treinamento. No total, 48 pessoas ficaram feridas e muitas delas estão hospitalizadas. O governador de Nebraska, Dave Heineman, que visitou o local na quinta-feira, descreveu a cena como sendo de devastação total. "Em certa medida, é incrível que não tenhamos registrado um número maior de mortes." Mais de 30 tornados foram identificados na quarta-feira no Kansas, em Nebraska, em Iowa e em Minnesota, alguns deles acompanhados pela precipitação de granizos do tamanho de bolas de beisebol. As tempestades somam-se a uma série de inundações que obrigaram milhares de pessoas a deixarem suas casas no Meio-Oeste norte-americano. No Kansas, os tornados mataram duas pessoas e feriram dezenas mais, além de destruírem 60 casas, disse Sharon Watson, porta-voz do centro de emergências do Estado. Um deles caiu sobre o campus da Universidade Estadual Kansas, onde provocou danos calculados em 20 milhões de dólares, afirmou Tom Rawson, vice-reitor da instituição para as áreas administrativa e financeira. "Muitos danos foram provocados", disse Rawson. "Tetos foram avariados ou arrancados. As janelas de muitos prédios se quebraram." (Reportagem adicional de Carey Gillam em Kansas City)