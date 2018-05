Tornados deixam 16 mortos nos Estados Unidos

SÃO PAULO - Aumentou para 16 o número de mortos em decorrência dos tornados que atingem o sul dos Estados Unidos. Autoridades norte-americanas confirmaram mais 3 mortes no Alabama, o estado já contabiliza 7 óbitos. O governador Robert Bentley declarou estado de emergência.

Cerca de 20 tornados foram registrados nos Estados do Mississippi e Alabama nesta sexta-feira, 15. Outros 15 ocorreram em Oklahoma, Kansas e Texas, de acordo com informação do Serviço Nacional do Clima.

As tempestades começaram na quinta-feira em Oklahoma, onde houve pelo menos cinco tornados e duas mortes. O próximo estado atingido foi o Arkansas, que já conta 7 mortos. Dezenas de pessoas ficaram feridas.