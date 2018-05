Tornados e tempestades matam ao menos 16 no sul dos EUA

Sete pessoas morreram por conta das tempestades no Alabama na sexta-feira, aumentando para 16 o número total de mortes provocadas pelas violentas tempestades e tornados no sul dos Estados Unidos, disseram autoridades neste sábado.

Sete pessoas, incluindo três crianças, morreram no Arkansas na sexta-feira, e duas irmãs idosas morreram em Oklahoma na quinta-feira, segundo as autoridades.

Seis das sete mortes no Arkansas ocorreram quando árvores, arrancadas pela raiz, esmagaram suas casas, disse o John Robinson, do Serviço Meteorológico dos Estados Unidos. Ele disse que não se recordava de outro incidente na história recente em que tantas pessoas morreram por conta de árvores caídas no Arkansas.

A previsão é de que mais tempestades, algumas muito fortes, chegem à região. O perigo de incêndios continua nas planícies secas do sul do país.

Tornados matam cerca de 70 pessoas ao ano nos Estados Unidos.