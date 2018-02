Tornados matam ao menos 19 nos Estados Unidos Pelo menos 19 pessoas foram mortas nos Estados de Missouri e Oklahoma com a passagem de tornados e violentas tempestades que atravessaram a área central e sudeste dos Estados Unidos, devastando bairros e ferindo centenas de pessoas, afirmaram autoridades neste domingo. O serviço norte-americano de meteorologia reportou seis mortes em Oklahoma e 13 no Missouri, mas esses números ainda podem subir. "Os números foram contabilizados após o primeiro momento", disse Susie Stonner do Gerenciamento de Emergência do Missouri. "Nós ainda estamos realizando buscas e prestando socorro. Existem queixas de pessoas desaparecidas." A tempestade, que começou na fronteira entre Kansas e Oklahoma no sábado, se moveu para a Georgia no domingo. No condado Newton em Missouri na fronteira com Oklahoma, 10 pessoas morreram. O local mais atingido foi Racine, uma pequena comunidade a aproximadamente 270 km ao sul de Kansas City. Relatos inicias de equipes de pesquisas de tempestades mostraram no domingo uma trilha de destruição de 1,6 km de largura um alguns lugares, afirmou Jason Schaumann, meteorologista do serviço de análise climática do Missouri. "Isto parece como um grande tornado", disse ele. "Nós temos notícias de carros que foram arrastados de 400 a 800 metros, e de casas que foram arrancadas de seus alicerces." O estrago causado indica um tornado EF3, com um vento aproximado de 219 a 166 km/h, disse o meteorologista. Relatórios da mídia apontam que o número de feridos em Oklahoma chega a 150 e perto de 100 em Missouri, no entanto espera-se que estes números aumentem. Pelo menos seis pessoas foram mortas na pequena cidade no nordeste de Oklahoma Picher, afirmaram autoridades. A emissora de televisão local de Picher, onde uma área de 24 quarteirões foi destruída, mostrou uma devastação por todos os lados. Casas foram arrasadas, árvores foram arrancadas e lâminas de metal distorcidas como papel. No total, o centro de previsão de tempestades do serviço nacional de meteorologia em Norman, Oklahoma, registrou relatos de 40 tornados em Missouri, Oklahoma e Arkansas, no entanto, alguns relatos se tratavam do mesmo tufão. (Reportagem de Ben Fenwick e Anna Driver)