Tornados matam ao menos 22 e deixam centenas feridos nos EUA Tornados mataram pelo menos 22 pessoas, feriram centenas e deixaram um rastro de destruição em comunidades no centro e no sudeste dos Estados Unidos no fim de semana. Autoridades afirmaram que 14 pessoas morreram em Missouri, 6 em Oklahoma e 2 na Geórgia, quando as tempestades passaram da fronteira do Kansas e Oklahoma, no sábado, e na Geórgia no domingo, destruindo casas, virando carros, bloqueando ruas, derrubando fios de força e arrancando árvores. Dez pessoas morreram em Newton County, Missouri, na fronteira com Oklahoma, de acordo com Susie Stonner, da agência de gerenciamento de emergências. Segundo Stonner, a polícia não descartou encontrar mais vítimas. O caminho da destruição foi de um 1,6 quilômetro de largura em alguns lugares, disse Jason Schaumann, um meteorologista do Serviço de Meteorologia Nacional em Missouri. "Isso parece com um tornado muito grande", disse. "Nós temos indícios de carros que foram lançados de um quarto a meia milha de distância, e estrutura de casas que foram arrancadas de suas fundações." Os danos indicam um tornado com velocidade estimada de 219 a 266 quilômetros por hora, ele disse. O presidente norte-americano, George W. Bush, ofereceu suas preces às famílias dos que morreram e disse que em um domingo em que o país celebrava o Dia das Mães, para alguns, foi uma ocasião triste. "Eu vou entrar em contato com governadores e oferecer toda a assistência federal que puder", disse Bush, antes de embarcar em um avião da Força Aérea em Waco, no Texas. (Reportagem adicional de Ben Fenwick em Oklahoma City, Anna Driver e Erwin Seba em Houston, Jeremy Pelofsky no Texas e Andrew Stern em Chicago)