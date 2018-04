Tornados matam ao menos 4 pessoas nos Estados Unidos

Três mortes ocorreram em Harrisburg, Illinois, quando um tornado atingiu a área. Ele fazia parte de uma tempestade que também atingiu os Estados de Indiana, Missouri e Kansas, de acordo com a meteorologista Beverly Poole, do Serviço Nacional de Meteorologia.

Outra pessoa morreu num parque de 'mobile homes' (traileres) na zona rural de Buffalo, Missouri, disse Lamont Swanson, médico-legista do Condado de Dallas. Ele não divulgou mais informações sobre a vítima, mas afirmou que outras 13 pessoas ficaram feridas com o tornado.

"Houve danos muito extensos nesse parque de trailer", disse Swanson. "Vi uma residência completamente destruída."

Também foram registrados danos em Branson, destino turístico no sudoeste do Missouri. O governador Jay Nixon declarou estado de emergência.

O governador do Kansas, Sam Brownback, também declarou estado de emergência no Condado de Wabaunsee, perto da capital do Estado, Topeka.