Tornados matam ao menos 55 pessoas no sul dos EUA Tornados e tempestades destruíram prédios e vidas no sul dos EUA, na terça e na quarta-feira, matando ao menos 55 pessoas e deixando mais de 150 feridas na série mais violenta de fenômenos do tipo nos últimos nove anos. No condado de Sumner, a nordeste de Nashville (Tennessee), um tornado puxou um menino de 11 meses de idade e a mãe dele para fora de sua casa. Os dois foram encontrados mais tarde em uma área descampada. A criança passa bem, mas a mãe não sobreviveu. O governador do Tennessee, Phil Bredesen, afirmou ter ficado surpreso com a intensidade e a amplitude de uma tempestade que "literalmente se instalou em grandes áreas" ao percorrer um caminho de até 643 quilômetros de largura. No Hospital Vanderbilt, em Nashville, Ferina Ferrington contou a um canal de TV da região: "Meu marido e eu entramos na banheira com nossa filhinha. Eu me lembro de sair voando. Foi tudo muito assustador. Depois, tudo ficou em silêncio e vimos que nossa casa tinha sido destruída. Nossa filha saiu ilesa." O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, visitará o Tennessee na sexta-feira a fim de avaliar os danos provocados pela tempestade e oferecer apoio aos atingidos, disse Scott Stanzel, porta-voz da Casa Branca. No Arkansas, onde quase 500 casas e lojas de quatro condados foram destruídas ou danificadas severamente, Johnny Martin, 65, reunia seus pertences em meio aos destroços de sua casa de madeira e alvenaria, atingida por enormes carvalhos, na cidade de Atkins, a oeste de Little Rock. "Nós todos nos abrigamos no banheiro", afirmou Martin, referindo-se a sua mulher, sua sogra e outros membros da família. "Eu estava de pé na porta da frente quando ouvi aquilo. O Senhor estava conosco." Os Estados mais atingidos foram o Tennessee -- onde 31 pessoas morreram --, o Arkansas, Kentucky, o Mississippi e o Alabama. Há relatos não confirmados sobre a formação de 69 tornados nesses Estados e em Indiana, segundo o Centro Nacional de Previsão de Tornados, com sede em Norman (Oklahoma). O número de mortos é semelhante ao registrado na série de tornados que atingiu Oklahoma, o Texas e outros Estados em maio de 1999, quando cerca de 50 pessoas morreram, afirmou o centro. Em média, os tornados matam cerca de 70 pessoas nos EUA, todos os anos. O serviço de meteorologia do país e autoridades da área disseram que, além das 31 vítimas fatais do Tennessee, houve 13 mortes no Arkansas, sete em Kentucky e quatro no Alabama. Pessoas ficaram feridas em vários lugares, 149 delas apenas no Tennessee. Muitos locais tiveram o fornecimento de energia elétrica cortado.