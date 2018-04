Tornados matam famílias inteiras no sul dos EUA

Os membros da família Stephens estão sempre juntos. Muitos deles vivem na mesma estrada, na comunidade rural de Kentucky, em Holland. É por essa razão que o nome Stephens apareceu tantas vezes na lista de mortos e feridos pelos tornados. As fortes tempestades destruíram a região no final da última terça-feira, 5, e início da quarta-feira, 6. Veja também: Tornados e tempestades deixam ao menos 55 mortos nos EUA Linda Stephens, 53 anos, e o seu neto Hunter, de 2 anos, morreram e outras sete pessoas com o mesmo sobrenome ficaram feridas, segundo a polícia local. Em uma outra casa próxima de onde moravam os membros da família Stephens, Phyllis "Joy" Dow, de 58 anos, e seu marido Michael Dow, de 50 anos, também morreram. No condado de Muhlenberg, em Kentucky, Bobby Joe Crick, 71 anos, e sua mulher Diane Crick, de 62 anos, morreram juntos com a filha Gilda, assim que a tempestade atingiu a casa. Em Hartsville, Tennessee, Nova e Ray Story viram a tempestade ao longe e saíram para procurar o irmão de Ray, Bill Clark, que morava em um trailer próximo. Quando o casal chegou ao local, Clark ainda estava vivo sob os escombros, mas o homem de 70 anos não sobreviveu e morreu a caminho do hospital. "Ele sabia que ia morrer quando nós o colocamos dentro do carro", disse Ray. "Ele nunca teve chance. Eu o olhei diretamente nos olhos e ele morreu bem na minha frente", contou Nova. Na cidade de Aldridge Grove, no Alabama, a polícia nunca saberá se o casal Greg e Becky Coleman e seu filho de 19 anos, Garreck, tiveram consciência do que atingiu a casa durante a madrugada. Eles também foram vítimas dos tornados. As fortes tempestades e os tornados que desde a terça-feira, 5, castigam vários Estados do sul dos Estados Unidos deixaram pelo menos 55 mortos, informaram nesta quinta-feira as autoridades americanas. O estado do Tenessee tem até o momento o maior número de vítimas e prejuízos.