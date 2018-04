Tornados matam pelo menos 48 pessoas nos Estados Unidos

Equipes de resgate iam de porta em porta na manhã desta quarta-feira, 6, na busca por mais vítimas dos tornados que já provocaram a morte de pelo menos 48 pessoas no sul dos Estados Unidos. Os tornados atingiram cinco Estados americanos desde terça-feira. De acordo com as informações disponíveis até o momento, 24 pessoas morreram no Tennessee, 13 em Arkansas, sete em Kentucky e quatro no Alabama. Veja também: Imagens da destruição Três dos mortos em Kentucky pertenciam à mesma família: um casal e sua filha adulta. Houve um caso semelhante em Arkansas, onde um casal e seu filho de 11 anos morreram quando a casa onde viviam foi atingida em cheio por um tornado. Os tornados, que também atingiram o Mississippi, mas sem causar mortes, começaram quando os eleitores de diversos Estados americanos iam às urnas para votar nas eleições primárias dos partidos Democrata e Republicano. Quando a extensão dos danos começou a ficar clara, os principais candidatos, entre eles Hillary Clinton, Barack Obama e Mike Huckabee interromperam seus discursos de vitória para lembrar as vítimas. Os tornados danificaram casas, destelharam um shopping center e destruíram armazéns. Além dos 44 mortos, centenas de pessoas ficaram feridas nas áreas atingidas pelas tempestades. A formação de tornados, apesar de comum nessa região, é rara no inverno (boreal). A nordeste de Nashville, um incêndio atingiu uma usina de gás natural. Segundo autoridades locais, o fogo foi causado por danos ocasionados pelo mau tempo. Há relatos referentes a mortes mas não se sabe quantas pessoas perderam a vida no local. O fornecimento de energia foi afetado e um hospital próximo funcionava com a ajuda de geradores. Somente o pronto-socorro tinha as luzes acesas. Depois de causar devastação nos Estados de Tennessee, Arkansas, Kentucky e Mississippi, o sistema que levou à formação de tornados no sul dos EUA entrou pelo Alabama nas primeiras horas desta quarta, provocando a morte de mais quatro pessoas. Matéria atualizada às 13h40.