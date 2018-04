Trabalho escravo no Brasil é tema de debate no Congresso dos EUA O Congresso dos Estados Unidos realizou nesta terça-feira um painel expressando preocupação com a situação do trabalho escravo no Brasil, principalmente em carvoarias. O evento, patrocinado pelas comissões que cuidam de tráfico de pessoas e direitos humanos na câmara dos deputados, reuniu especialistas e o presidente da subcomissão de Relações Exteriores que cuida da América Latina na Casa, o democrata Eliot Engel. Engel disse que deve viajar ao Brasil no final de novembro com uma delegação bipartidária, e sinalizou que o assunto deve estar na agenda da delegação, juntamente com biocombustíveis, comércio e energia. Cerca de 12 por cento das carvoarias existentes na Amazônia brasileira ainda utilizam mão-de-obra escrava, apesar da grande operação de combate a esse crime lançada em 2004, segundo o Instituto Carvão Cidadão (ICC), um órgão de fiscalização do setor. O carvão vegetal produzido nessa região é comprado por fabricantes locais de ferro-gusa, uma das matérias-primas usadas na produção de aço. Segundo o ICC, as condições desumanas envolvendo o trabalho escravo registradas em carvoarias dos Estados do Maranhão, Pará, Tocantins e Piauí, foram em grande parte erradicadas, embora alguns problemas persistam no Pará. (Por Adriana Garcia)