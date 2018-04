Trem acidentado em Washington estava obsoleto, dizem EUA

O trem do metrô de Washington que na segunda-feira colidiu com outro comboio, provocando a morte de pelo menos nove pessoas e ferindo dezenas, fazia parte de uma frota obsoleta, que reguladores federais haviam recomendado há três anos que fosse retirada gradualmente de circulação ou modernizada, revelou um investigadora nesta terça, 23.

Debbie Hersman, da Comissão Nacional de Segurança em Transporte dos Estados Unidos, disse que o sistema da Metrorail "não era capaz de fazer o que se esperava que fizesse". Apesar da recomendação, a frota não foi retirada de circulação e nem modernizada, o que foi qualificado como "inaceitável" pela comissão.

O acidente, ocorrido no horário de pico, mandou mais de 70 pessoas para hospitais próximos. Funcionários do metrô de Washington confirmaram a morte de sete mulheres e dois homens, sendo todos adultos. O número definitivo de mortos pode aumentar, já que as equipes de bombeiros continuam trabalhando para verificar se há mais vítimas presas nas ferragens.

A tragédia aconteceu quando um trem composto por seis vagões se chocou contra outro e descarrilou no vizinho estado americano de Maryland. O choque aconteceu em um ponto no qual os trens circulam sobre a terra, antes de entrar na rede subterrânea, e o impacto foi tão forte que vários vagões ficaram montados em cima de outros.

O prefeito de Washington deve voltar a falar por volta das 17h locais (18h de Brasília) para dar informações sobre as vítimas e mais detalhes da investigação. Enquanto isso, os blogs repercutiram a divergência nos dados sobre os mortos no acidente, o que coloca dúvidas sobre a coordenação dos diferentes órgãos que operam em uma situação de emergência como esta.

Segundo o jornal Washington Post, a porta-voz do metrô Candace Smith manifestou seu descontentamento com a forma como o Corpo de Bombeiros está divulgando as informações. Em declarações à publicação, Smith lamentou que "o espírito de cooperação não esteja sendo o que deveria ser."