Tremor de 5,4 graus atinge o sul da Califórnia

Um terremoto moderado atingiu o sul da Califórnia nesta terça-feira, 29, balançando construções e provocando a retirada de pessoas de prédios por precaução. O tremor, de 5,4 graus na escala Richter, segundo informações da agência geológica americana, pôde ser sentido de Los Angeles a San Diego, e de forma mais branda em Las Vegas, que fica em Nevada. Cinco pessoas ficaram levemente feridas e pequenos danos estruturais foram reportados. Veja também: Relato da repórter da Rádio Eldorado Segundo o Centro de Geologia dos EUA, o epicentro do sismo estava localizado a 47 quilômetros ao sudeste do centro Los Angeles, perto de Chino Hills. Primeiros reportes diziam que o tremor era de 5,8 graus de magnitude. Vários outros pequenos tremores foram sentidos minutos depois do terremoto, que foi registrado às 11h42 no horário local (15h42 em Brasília). As operações do Aeroporto Internacional de Ontário, o maior aeroporto próximo ao epicentro, não foram interrompidas. "As operações estão funcionando por completo. Ainda estamos inspecionando, mas até então tudo está certo", afirmou a porta-voz do aeroporto Maria Tsoro-Fermin. Um porta-voz do Aeroporto Internacional de Los Angeles, um dos mais movimentados do mundo, também informou que não havia atraso nos vôos. As autoridades de Los Angeles foram retiradas da Prefeitura, e a 64 quilômetros dali, em Anaheim, funcionários da Disneylândia inspecionavam se os brinquedos tinham sofrido algum dano. O parque também continuava aberto. Telefonia O fornecimento de eletricidade, as duas usinas nucleares do Estado e a telefonia não foram afetados, mas a companhia telefônica AT&T disse que houve um forte aumento no tráfego de chamadas. O maior prejuízo relatado foi o rompimento de uma adutora em San Dimas, perto de Chino Hills, que inundou um cruzamento. "Na Califórnia, felizmente graças aos nossos bons padrões construtivos, não esperaríamos danos estruturais com um (terremoto de magnitude) 5,4", disse Kate Hutton, sismologista do Instituto de Tecnologia da Califórnia. Propensão geográfica Foto: Reuters A Califórnia é uma das regiões do mundo mais sujeitas a terremotos. Existem mais de 300 falhas geológicas no Estado, que está acima de duas placas tectônicas, a do Pacífico e a do platô norte-americano. O último grande terremoto na região de Los Angeles aconteceu em 1994. O tremor registrou 6,7 graus de magnitude, matou 57 pessoas e deixou estragos consideráveis. Terremotos de 5 graus são considerados moderados, mas capazes de provocar danos. Los Angeles é a cidade mais populosa da Califórnia e a segunda área urbana mais populosa dos Estados Unidos. De acordo com dados do Censo de 2000, cerca de 3,6 milhões de pessoas vivem na cidade. (Matéria atualizada às 18h55)