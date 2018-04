Tribunal dos EUA declara aventureiro Steve Fossett morto O milionário aventureiro Steve Fossett, desaparecido há cinco meses, foi declarado legalmente morto na sexta-feira por um tribunal de Chicago, depois que o avião em que ele viajava sumiu sobre Nevada, informou a imprensa. A mulher dele, Peggy Fossett, solicitou a declaração em novembro ao tribunal do condado de Cook, em Chicago. Segundo a petição para a declaração judicial da morte, investigadores concluíram que o avião de Fossett foi destruído num acidente fatal. "Acredito que os indícios são mais do que suficientes", disse o juiz Jeffrey Malak ao declarar Fossett morto, segundo o site do Chicago Tribune. Citando documentos judiciais, o site afirma que o patrimônio de Fossett era "vasto", superando oito dígitos -- ou vários milhões de dólares. Empresário do setor de aviação e náutico, Fossett, 63 anos, desapareceu depois de decolar de um aeroporto particular no oeste de Nevada, uma das regiões mais ermas e desabitadas dos Estados Unidos, em 3 de setembro. Buscas exaustivas não encontraram destroços. O empreendedor britânico Richard Branson, que foi sócio de Fossett em algumas empresas e parceiro no vôo de volta ao mundo, disse em setembro que Fossett estava procurando leitos secos de lagos para uma futura tentativa de quebrar o recorde de velocidade em terra. Fossett, que ganhou sua fortuna no mercado financeiro, tornou-se a primeira pessoa a dar a volta ao mundo sozinha num balão, em 2002. Em 2005, ele realizou o primeiro vôo solo sem escalas em volta do mundo no avião GlobalFlyer da Virgin Atlantic.