Tribunal veta libertação de 17 presos de Guantánamo

Um tribunal de apelações cancelou nesta quarta-feira, 18, a ordem de libertação em território americano de 17 muçulmanos chineses da etnia uigur detidos em Guantánamo, sentença que havia sido emitida por um juiz federal. O tribunal afirmou que o juiz extrapolou em seu poder ao determinar que esses homens deviam ser trazidos aos Estados Unidos e libertados "fora do marco da norma migratória." Veja também: Guerra contra terror corroeu direitos humanos, diz especialista Obama ordena o fechamento de Guantánamo e proíbe tortura Saiba mais sobre a base naval de Guantánamo "Não sabemos se todos os solicitantes ou algum deles reúnem os requisitos para entrar no país de acordo com as leis migratórias", afirmou o tribunal, formado por três magistrados, dois nomeados por presidentes republicanos e uma por um democrata. Os 17 prisioneiros estão há mais de sete anos em Guantánamo, após terem sido detidos no Paquistão, detalhou o governo. O Pentágono concluiu que não representam perigo para os Estados Unidos, mas o tratado internacional contra a tortura impede de repatriá-los à China, porque neste país poderiam ser submetidos a maus-tratos. Os detidos pertencem a um grupo que busca conseguir a independência do território no noroeste da China onde vivem os uigures. O governo dos Estados Unidos enviou cinco uigures à Albânia em 2006, mas não encontrou nenhum outro país que aceite os 17 e se nega a aceitá-los em seu próprio território. Em outubro, o juiz federal Ricardo Urbina ordenou a libertação dos 17 nos Estados Unidos, decisão que foi alvo de recurso pela administração do ex-presidente americano George W. Bush. O tribunal de apelações revogou nesta quarta a sentença anterior, porque não foi levada em conta a norma migratória. "Sabemos que não há provas suficientes para classificá-los como combatentes inimigos, isso é, inimigos dos Estados Unidos, mas isso não é justificativa para admiti-los" no país, escreveram os membros do tribunal.