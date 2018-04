Tropas dos EUA deixarão o Iraque responsavelmente--embaixadora Os Estados Unidos vão se mover "responsável e seguramente" para reduzir sua presença militar no Iraque sob um "novo curso" que a administração Obama irá adotar, disse a embaixadora dos EUA na ONU, Susan Rice, nesta quinta-feira. Mas Rice, discursando no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, não deu detalhes dos passos que o presidente norte-americano, Barack Obama, deve anunciar na sexta-feira para iniciar a retirada das tropas do Iraque, que foi invadido por forças lideradas pelos EUA em 2003. "Os EUA irão se mover responsável e seguramente para reduzir nossa presença militar no Iraque", disse Rice durante debate sobre as atividades da ONU no Iraque. O discurso foi alinhado com outros feitos por Obama anteriormente. "Nosso acordo de segurança bilateral com o Iraque se enquadra no caminho a seguir. E o processo de reorganizar nossas tropas será conduzido em consulta com o governo do Iraque e com o seu apoio", disse Rice. "Esse acordo cuidadosamente conduzido para terminar a guerra em nada diminui o apoio norte-americano de longo prazo a um Iraque soberano, estável, democrático e próspero, que é uma força para a paz em uma região turbulenta", acrescentou. Rice disse que o Iraque "segue uma questão de grande importância para os EUA, mas que a administração procura um novo curso". (Reportagem de Patrick Worsnip)