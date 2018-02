Tropas dos EUA vivem surto de estresse pós-traumático Dados divulgados na terça-feira pelas Forças Armadas dos Estados Unidos indicam que em 2007 houve um aumento de 46,4 por cento nos diagnósticos de estresse pós-traumático entre os soldados enviados ao Iraque e Afeganistão, o que eleva o total acumulado em cinco anos a quase 40 mil casos. A estatística indica um aumento de 9.549 novos casos em 2006 para 13.981 em 2007. O aumento coincide com a ampliação do contingente no Iraque para combater a violência sectária. Nesse período, também houve envio de tropas adicionais para o Afeganistão. A instituição mais afetada pelo problema é o Exército. Entre os anos de 2003 a 2007, foram 28.365 casos no Exército, 5.641 entre os marines, 2.884 na Marinha e 2.476 na Força Aérea -- total de 39.366. Oficiais do Exército disseram que o aumento nos diagnósticos reflete uma maior conscientização quanto ao distúrbio do estresse pós-traumático. "Mas também estamos expondo mais gente ao combate", admitiu o general Eric Schoomaker, médico-geral do Exército. Especialistas dizem também que os sintomas do distúrbio aumentam quando os soldados voltam a combater após múltiplas missões. O estresse pós-traumático pode ser resultado de situações de guerra, como sofrer ferimentos ou ver colegas serem mortos. Os sintomas incluem irritabilidade, explosões de raiva, insônia, desconcentração e rispidez. Nos últimos anos, o Pentágono enfrentou críticas ao tratamento e foi pressionado a alterá-lo. A partir deste mês, as vítimas do problema estão autorizadas a buscar ajuda sem colocar em risco sua carreira militar. Ao apresentar o estudo na terça-feira, os oficiais enfatizaram que os números não refletem a realidade, pois muitos veteranos não buscam ajuda ou recebem o diagnóstico em clínicas civis, cujos prontuários são sigilosos. Um recente estudo da Rand Corp. estimou que 18,5 por cento dos mais de 1,5 milhão de soldados já enviados ao Iraque e ao Afeganistão exibem sintomas do estresse pós-traumático ou depressão. As duas guerras, iniciadas em 2001 e 2003, já mataram 4.579 soldados dos EUA e feriram 32.076 outros. Atualmente os EUA têm 155 mil tropas no Iraque e 33 mil no Afeganistão.