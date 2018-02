TV Al Jazeera amplia alcance e mira mercado de cabo dos EUA A rede de TV Al Jazeera planeja anunciar na quinta-feira a assinatura de acordos com operadores de TV a cabo e por satélite que levarão seus canais em inglês e em árabe para mais de 160 milhões de lares em todo o mundo. A Al Jazeera, o serviço noticioso mais importante do mundo árabe, está também negociando com diversas companhias de cabo dos Estados Unidos para tentar expandir seu alcance no país. "[A rede] não é amplamente distribuída nos Estados Unidos", disse Tony Burman, que foi nomeado diretor do serviço em língua inglesa da Al Jazeera na quarta-feira. "Mas há muitos esforços em andamento agora para mudar isso... Eu sei que há um verdadeiro otimismo de que os nós serão desatados em breve." O canal da Al Jazeera em árabe está atualmente disponível nos EUA através da DISH Network. Burman anteriormente era editor-chefe e diretor-executivo da Canadian Broadcast Corp, cargo que deixou em julho de 2007. Um de seus principais objetivos é aumentar o alcance da Dish nos EUA, acrescentou. "Há uma curiosidade acerca do que está ocorrendo com o processo democrático dos Estados Unidos que realmente precisa ser satisfeita", disse Burman. Sediada em Doha, no Qatar, a Al Jazeera é uma rede mundial independente de notícias que compete com serviços como a BBC e a CNN, mas nunca teve grande audiência nos EUA. Nos últimos anos, a rede foi alvo de críticas por parte do governo norte-americano, particularmente após os ataques de 11 de setembro de 2001. E despertou a ira do governo dos EUA e de países do Oriente Médio por dar espaço para grupos de oposição e de direitos humanos. REUTERS FM