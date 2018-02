TV captura imagens de violência policial nos EUA

A polícia da cidade americana da Filadélfia investiga um vídeo que mostra policiais chutando e espancando dois suspeitos retirados de um carro parado no trânsito. As cenas foram gravadas pelo canal de televisão local WTXF-TV de um helicóptero, na última segunda-feira, 5. Veja também: Assista ao vídeo O vídeo mostra três carros de polícia parando um carro em uma rua da cidade, dois dias após um policial ter sido morto a tiros quando tentava evitar um assalto a banco. O comissário de polícia da Filadélfia disse na terça-feira que as imagens são preocupantes, mas ressaltou que não queria fazer conclusões precipitadas. Ele acrescentou que os policiais estavam respondendo a uma chamada de um tiroteio nas redondezas.