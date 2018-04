Uma em cada 7 pessoas serão estrangeiros nos EUA em 2020

The New York Times,

Se a tendência de imigração continuar, em duas décadas a proporção de imigrantes nos Estados Unidos irá ultrapassar o pico atingido há mais de um século atrás, concluiu uma nova pesquisa, elaborada pelo Pew Research Center, grupo de pesquisa independente. Segundo a análise, entre 2020 e 2025, os estrangeiros serão 15% da população americana, ou um em cada 7 residentes do país. Eles representaram quase 12% da população em 2005 e cerca de 15% no final do século 19. Para 2050, a projeção é de 19% da população americana seja formada por imigrantes. A organização estima que a população total dos EUA cresça para 438 milhões em 2050, com a população de imigrantes contabilizando um aumento de 82%, ou 117 milhões. O índice de hispânicos nascidos fora dos EUA, que já representam quase 60% dos hispânicos que residem no país, poderá aumentar para 67% em 2050. Já entre a população asiática, em 2005, cerca de 58% nasceram fora dos EUA; esse índice, porém, deve diminuir para 47% em 2050. Para os autores da análise, Jeffrey S. Passel and D’Vera Cohn, a pesquisa "traz um ponto de partida para o entendimento e análise dos parâmetros futuros de mudanças demográficas".