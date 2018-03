Único bilhete leva US$320 milhões em loteria 'Powerball' nos EUA

Os números sorteados na quarta-feira foram 6, 27, 46, 51 e 56 e a "bola vermelha", ou número da sorte, foi 21. A probabilidade de ter apenas um bilhete premiado era de uma em 175 milhões, de acordo com a loteria.

A maior bolada do país foi de 656 milhões de dólares, em março, para três vencedores do MegaMillions. O prêmio da Powerball, de 320 milhões de dólares, foi o quarto maior da história desta loteria, que corre em 42 Estados, mais o Distrito de Columbia e as Ilhas Virgens.

(Reportagem de Andrew Stern)