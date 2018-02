Universidade da Flórida fecha campus após polícia achar explosivos

A polícia do campus recebeu uma chamada de emergência "a respeito de um homem com uma arma" na manhã desta segunda-feira, de acordo com a faculdade. Quando os policiais chegaram, encontraram o corpo de um homem que aparentemente fechou o alojamento e comete suicídio com um revólver.

Durante a investigação, a polícia descobriu um revólver, uma arma de assalto e os artefatos explosivos, segundo a universidade.

O esquadrão antibombas da polícia do condado de Orange estava no campus, e o FBI estava ajudando o departamento de polícia da universidade.

(Reportagem de Chris Francescani)