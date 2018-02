Veja os principais pontos do orçamento proposto por Obama O presidente americano, Barack Obama, apresentou nesta segunda-feira, 1, ao Congresso um orçamento federal de US$ 3,8 trilhões, com um déficit fiscal previsto de US$ 1,56 trilhão. O projeto estimula aumento de impostos e investimentos e corta 126 programas federais. No total, Obama prevê um aumento de US$ 100 bilhões em relação ao orçamento do ano passado.