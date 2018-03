Vento diminui e bombeiros reduzem incêndio em Los Angeles

Com a diminuição do vento nas últimas horas, os bombeiros conseguiram reduzir as chamas em Los Angeles, que já mataram duas pessoas, informou nesta terça-feira, 14, o Departamento Contra Incêndios da Califórnia. O fogo arrasou até o momento mais de 4 mil hectares no vale de San Fernando, a nordeste de Los Angeles, atingiu 49 estruturas e forçou a evacuação de milhares de pessoas - 4 mil delas ainda não puderam retornar a suas casas. Veja também: Incêndios matam 2 e Califórnia declara estado emergência As autoridades afirmaram que pelo menos uma das frentes do fogo, denominada Marek, está 70% apagada, enquanto a mais ativa continua sendo o chamado Sesnon, que avança fora de controle. "Isto ainda não está terminado. Estamos no intervalo, não nos acomodemos porque não estamos cômodos", afirmou Paul Hartwell, inspetor do corpo de bombeiros de Los Angeles. A situação poderia piorar nas próximas horas se voltassem a ocorrer as rajadas de vento que castigaram a região durante o fim de semana e a segunda-feira, quando surgiram os dois incêndios por causas desconhecidas. No pior dos cenários apresentados pelas autoridades, as chamas poderiam avançar o oeste e chegar até a costa, uma área cheia de casas e com alta densidade de tráfego. Segunda-feira, uma pessoa perdeu a vida em um acidente de moto enquanto circulava por uma estrada com pouca visibilidade devido à fumaça e outra, aparentemente um mendigo, morreu em uma área que estava sob ordem de evacuação. O alerta vermelha pelos incêndios foi prorrogado até quarta. "Mais uma vez enfrentamos uma tempestade completa de fortes ventos, baixa umidade e altas temperaturas", disse nesta terça o governador da Califórnia, Arnold Schwarzenneger, em entrevista coletiva. O governante declarou na segunda estado de emergência nos condados de Los Angeles e Ventura por conta do avanço das chamas, o que dá acesso às autoridades aos fundos especiais para situações extremas. Schwarzenneger insistiu em que seu governo usou todos os meios disponíveis para combater os focos de fogo e que não poupa os meios técnicos nem o dinheiro, quando questionado pelos fundos existentes diante da imensa dívida pública que sofre seu Estado. "O dinheiro se conseguirá de alguma maneira, isso é o último que me preocupa. O principal é a segurança pública. Já não existem temporadas de incêndios, este ano começou em fevereiro, estamos em outubro e seguimos com fogo. Haverá mais hectares queimados no futuro e temos que estar preparados", disse o governador.