Vice dos EUA diz que Otan não terá americanos na Líbia

LONDRES - A Otan pode cumprir sua missão na Líbia sem a ajuda dos Estados Unidos. O vice-presidente americano, Joe Biden, afirmou que o país tem preocupações estratégicas mais importantes, especialmente no Egito. As declarações foram feitas os jornal inglês Financial Times.

"Se Deus tirasse os Estados Unidos da Otan e o depositasse em Marte, seria estranho sugerir que a Otan e o resto do mundo não estão em condições de lidar com a Líbia", disse o político.

Alguns países europeus, como Itália e Holanda, até agora não participaram dos ataques aéreos ao país africano.França e Inglaterra querem o apoio desses países.

Segundo Biden, enquanto a Europa tem vínculos históricos com a Líbia, os americanos têm outras preocupações estratégicas muito mais importantes.

"A questão é onde pôr nossos recursos. Deveríamos empregá-los em saber tudo o que se pode saber sobre quem integra a oposição na Líbia ou dedicá-los a averiguar o máximo possível sobre o que acontece no Egito e com os muçulmanos?", questionou Biden.

Para ele, a questão é saber se os Estados Unidos devem focar seus recursos em Irã, Egito, Coreia do Norte, Afeganistão e Paquistão ou prestar mais atenção à Líbia.

"Não podemos fazer tudo", disse o vice-presidente americano. Ele ainda acrescentou que a Otan tem capacidade suficiente para aplicar a resolução da ONU sem ajuda americana. A missão é oferecer proteção aos civis, estabelecer uma zona de exclusão aérea e prestar socorro humanitário.