O vice-presidente do grupo hospitalar do Texas que tratou de um liberiano com Ebola reconheceu nesta quinta-feira que a instituição "cometeu erros" no diagnóstico do homem que morreu posteriormente e ao passar informações imprecisas ao público, acrescentando que "lamentava profundamente".

Daniel Varga, que também é o chefe clínico do Texas Health Resources, disse ainda que não havia qualquer treinamento de Ebola para profissionais antes da internação do primeiro paciente. Duas enfermeiras que trataram do liberiano foram infectadas pelo vírus e estão atualmente hospitalizadas.

Varga fez as declarações em audiência no Congresso sobre os casos de Ebola nos Estados Unidos.

(Reportagem de Will Dunham)