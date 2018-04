Vice-presidente dos EUA tem arritmia cardíaca O vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, que tem um histórico de problemas cardíacos, descobriu uma arritmia cardíaca durante uma consulta médica na manhã de segunda-feira, segundo assessores. Cheney foi ao médico queixando-se de uma persistente tosse, resultado de um resfriado. O exame revelou a anormalidade nos batimentos, e outros testes diagnosticaram uma "fibrilação atrial, um ritmo anormal envolvendo as câmaras superiores do coração", segundo Megan Mitchell, porta-voz de Cheney. A fibrilação atrial é um distúrbio cardíaco cada vez mais comum, que faz com que as duas câmaras superiores do coração fiquem apenas vibrando em vez de bater normalmente, o que impede a circulação completa do sangue, criando o risco de um acidente vascular. (Por Tabassum Zakaria)