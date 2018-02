Voo da United Airlines faz pouso de emergência no Canadá após pequeno incêndio

Ninguém ficou ferido no voo com 233 passageiros a bordo que saiu de Newark, no Estado norte-americano de Nova Jersey, disse o porta-voz Peter Spurway.

"Houve um pequeno incêndio a bordo. Foi contido, mas havia fumaça na aeronave. O piloto declarou emergência e pousou mais ou menos às 10 para as 22h no horário do Atlântico", disse ele, acrescentando que o fogo ocorreu "na traseira da aeronave".

Um veículo de comunicação canadense disse que o fogo irrompeu na cozinha. Um outro avião foi enviado a Halifax para continuar a viagem até a Bélgica, disse Spurway.

(Reportagem de Amran Abocar)