Voo da United faz retorno de emergência nos EUA

Um voo da United Airlines para Seattle retornou com segurança para Newark, New Jersey, neste domingo, 19, após relatar fumaça no cockpit e cabine, disse a Administração Federal de Aviação dos EUA (FAA, na sigla em inglês). Este foi o segundo vôo da United em dois dias que é forçado a fazer um retorno de emergência para o Aeroporto Internacional Liberty, em Newark.

O United 409 pousou em segurança em Newark às 9h15 horário local (10h15 de Brasília) no domingo, disse a porta-voz da FAA, Kathleen Bergen. "As indicações preliminares são de um possível problema com o sistema de ar condicionado", disse ela.

No sábado, 18, o voo United 96 retornou com segurança para Newark depois de ter problemas com seu motor esquerdo. Ambos os aviões são do modelo Boeing 757.